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Sabancı Holding, Carrefour, Ekonomi

CarrefourSA, ramazan kolilerinin satışına başladı

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bu yıl da ramazan ayına özel dört farklı koli hazırladı.

09.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:38
CarrefourSA, ramazan kolilerinin satışına başladı

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bu yıl da ramazan ayına özel dört farklı koli hazırladı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıla göre fazlasıyla talep alan CarrefourSA, Klasik Ramazan Kolisi, Süper Ramazan Kolisi, Mega Ramazan Kolisi ve Lüks Ramazan Kolisi olmak üzere dört farklı koliyi müşterileriyle buluşturuyor.

CarrefourSA, ramazan kolileri için online marketi CarrefourSA.com üzerinden de sipariş alıyor.

Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor.

Kaynak: AA

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