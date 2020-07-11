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CarrefourSA, gurme market ağını genişletiyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gurme market ağını genişletmeye devam ediyor.

CarrefourSA, gurme market ağını genişletiyor
11.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:12

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gurme market ağını genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul'daki Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA, kapılarını açarak müşterileriyle buluştu.

Toplam 724 metrekare alanda 20 kişilik personeliyle müşterilerine hizmet veren market balık, kasap, şarküteri, meyve-sebze, mahzen, unlu mamuller ve meyve suları reyonların yanı sıra vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere de yönelik reyonlarıyla öne çıkıyor.

Alo Sipariş hizmeti ile evlere ücretsiz servis sunan Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi'nde bulunan Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA'da balık ve kasap reyonundan alınan ürünler pişirtilebiliyor.

Market, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor.

Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye'de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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