Carlos Vela MLS'i Kasıp Kavuruyor

25.10.2019 15:39

Meksikalı forvet Carlos Vela Los Angeles FC'ye imza attığından beri Amerikan MLS Ligi'ni kasıp kavuruyor. LAFC formasıyla çıktığı 66 maçta 53 gol 23 asist yaparak akılmaz bir forvet performansı sergileyen Vela, MLS'te şampiyonluk adaylarından LAFC'nin rakiplerine karşı en büyük kozu.