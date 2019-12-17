Carlos Tevez Takım Organizasyonunu Golle Bitiriyor

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

2013-14 sezonunda Juventus Sampdoria'ya konuk oldu. Maçın ikinci yarısında, harika bir takım organizasyonunun ardından ceza sahası içinde Carlos Tevez'in bitridiği pozisyonda 1-0 öne geçti.