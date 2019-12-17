Haberler » Spor » Carlos Tevez Takım Organizasyonunu Golle Bitiriyor - Spor

Carlos Tevez Takım Organizasyonunu Golle Bitiriyor

2013-14 sezonunda Juventus Sampdoria'ya konuk oldu. Maçın ikinci yarısında , harika bir takım organizasyonunun ardından ceza sahası içinde Carlos Tevez'in bitridiği pozisyonda 1-0 öne geçti.

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

2013-14 sezonunda 'ya konuk oldu. Maçın ikinci yarısında, harika bir takım organizasyonunun ardından ceza sahası içinde 'in bitridiği pozisyonda 1-0 öne geçti.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler