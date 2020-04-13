Carles Puyol'un FC Barcelona'daki En İyi Anları Kariyerinin tamamını altyapısında yetiştiği FC Barcelona'da geçiren ve sayısız kupa ve madalya kazanan efsane stoper Carles Puyol'un 593 defa terlettiği FC Barcelona formasıyla ortaya koyduğu en iyi anları Dugout farklıya sizlerle..

Kariyerinin tamamını altyapısında yetiştiği FC Barcelona'da geçiren ve sayısız kupa ve madalya kazanan efsane stoper Carles Puyol'un 593 defa terlettiği FC Barcelona formasıyla ortaya koyduğu en iyi anları Dugout farklıya sizlerle.. Kaynak: Dugout