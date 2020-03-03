Carles Puyol Barcelona Efsanesi Olarak Sahaya Çıkıyor
FC Barcelona formasıyla 605 maça çıkan İspanyol defans oyuncusu Carles Puyol, 15 Mayıs 2014 tarihinde FC Barcelona'da futbolu bırakmıştı. Aktif futbol hayatını bitirdikten sonra yine FC Barcelona formasını giyen Carlos Puyol, Barça efsanelerinden oluşan takımla tekrar sahaya çıktı.
03.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:21
FC Barcelona formasıyla 605 maça çıkan İspanyol defans oyuncusu Carles Puyol, 15 Mayıs 2014 tarihinde FC Barcelona'da futbolu bırakmıştı. Aktif futbol hayatını bitirdikten sonra yine FC Barcelona formasını giyen Carlos Puyol, Barça efsanelerinden oluşan takımla tekrar sahaya çıktı.
Kaynak: Dugout
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