Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor. Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler internette canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle!

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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