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CANLI DÖVİZ KURLARI 2025! 9 Nisan Çarşamba bugün dolar kaç TL, euro yükseldi mi? MERKEZ BANKASI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI!

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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar ne kadar? İşte, 9 Nisan 2025 Çarşamba canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 9 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 11:36 itibariyla yüzde 0,12 artarak 37,9940'dan işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI 2025! 9 Nisan Çarşamba bugün dolar kaç TL, euro yükseldi mi? MERKEZ BANKASI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI!Bugün dolar kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,84 artış göstererek 41,9109'dan işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI 2025! 9 Nisan Çarşamba bugün dolar kaç TL, euro yükseldi mi? MERKEZ BANKASI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI!Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,35 artarak 48,7147'den satılıyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI 2025! 9 Nisan Çarşamba bugün dolar kaç TL, euro yükseldi mi? MERKEZ BANKASI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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