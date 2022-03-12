Çanlar Çaykur Rizespor için çalıyor! Kasımpaşa'ya da kaybedip ligin dibine demir attılar

Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-1 kazandı ve puanını 35'e çıkardı.

ÇAYKUR RİZE YİNE KAZANAMADI

Kasımpaşa, 27. dakikada Awer Mabil'in golüyle öne geçerken 65. dakikada Selim Ay takımına beraberliği getiren golü attı. 71. dakikada Umut Bozok ile yeniden üstünlüğü yakalayan Kasımpaşa, 74. dakikada Mamadou Fall ile farkı 2'ye yükseltti. 86. dakikada kırmızı kart gören Fabricio Baioano takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor 23 puanda kalırken kazanamama serisi 7 maça çıktı ve arka arkaya 4. yenilgisini gördü.

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