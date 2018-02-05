Çankırı'da TOKİ Kura Çekilişi Heyecanı Yaşandı

SOSYAL konut alanında devlet destekli konut üretimi gerçekleştiren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt genelinde hayata geçirdiği projelerinde, hak sahiplerini belirlediği kura çekilişine devam ediyor. Bu çerçevede TOKİ Çankırı'da kura çekilişi heyecanı yaşandı.

TOKİ Çankırı Merkez Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi 2. Etap projesinde yer alan toplam 163 konutun hak sahipleri bugün düzenlenen kura çekilişi Atatürk Kültür Merkezi'nde idare yetkilileri ve noter huzurunda belirlendi. Kura çekim törenine AK Parti Çankırı milletvekilleri Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mustafa Bakır, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve hak sahipleri katıldı.

ÇANKIRI'DA 1873 KONUT YAPILDI

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mustafa Bakır, TOKİ'nin vizyon projelerinden birini de Çankırı'da yaptığını söyledi. Bakır, 502 konut olarak planlanan ancak koruma kurulu tarafından bazı alanlara izin verilmediğini aktararak, "502 konut olarak ihale edilen proje 414 konut olarak devam ediyor. İnşaatlar birkaç ay içinde bitecek. Bugün de 163 hak sahibini belirleyeceğiz. Şimdiden tüm hak sahiplerine hayırlı olsun" dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ise belediye ve TOKİ işbirliğinde Çankırı'da 1873 konutun yapıldığını dile getirdi. Başkan Dinç TOKİ'nin Çankırı'da bundan sonra da konut yapacağını belirterek, 164 hak sahibine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çok sayıda başvuru yapan vatandaşların kura çekilişine katıldığı projede yer alan evlerin yeni hak sahipleri yapılan kura çekilişi ile belirlenmiş oldu. Bazı vatandaşların isimleri okunduğunda sevinç gözyaşları döktükleri görüldü. Kurada ismi çıkan Zarife Doğar ve Cafer Doğar çifti de kendilerine TOKİ'den ev çıktığı için mutlu olduklarını söyledi.

Bu arada noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 3+1 37 konut için 50 hak sahibi, 2+1 68 konut için 5 hak sahibi, 2+1 34 konut için 6 hak sahibi, 3+1 87 konut için 74 hak sahibi, 2+1 46 konut için 24 hak sahibi, 2+1 50 konut için 4 hak sahibi belirlenmiş oldu.

(-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Konuşmacılar

-Kura çekimi

-Hak sahiplerinin kura çekilirken gözyaşları ve sevinçleri

-Detaylar - Çankırı