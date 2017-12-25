Canik Belediyespor'da Galibiyet Sevinci

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor'da deplasmanda OGM Ormanspor karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.



Kulüp başkanı Ercan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baştan sona iyi mücadelenin ardından Ankara ekibini 62-53'lük skorla yendiklerini hatırlattı.



OGM Ormanspor'u yenerek bu sezon 5. kez kazandıklarını belirten Bayrak, "Deplasmanda Ormanspor karşısında iyi mücadele ederek galip geldik. Bizim için üst sıralara çıkmak adına güzel bir galibiyet oldu. Teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.



Hafta sonu Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edeceklerini ve bu maçın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Bayrak, "Mersin maçı bizim Türkiye Kupası ve play-off hedefi için önemli. Bu maçı da kazanıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.