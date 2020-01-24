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Caner ve Elneny'den kavga açıklaması: Birbirimize saygılıyız

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki BB Erzurumspor maçında ciddi bir tartışma yaşayan Caner Erkin ve Mohamed Elneny, konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Caner Erkin, birbirlerine saygılı olduklarını söylerken Elneny suçlu olmadığını belirtti.

24.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:41
Caner ve Elneny'den kavga açıklaması: Birbirimize saygılıyız

maçında Elneny ile arasında ciddi tartışma yaşanmıştı. Rakibin 3. golünde arkasına adam kaçıran Caner'e tepki gösteren Elneny, sert bir karşılık aldı.

Caner, takım arkadaşının boğazını sıkarken, araya giren Oğuzhan ikiliyi ayırmıştı. Saha içindeki bu gerginlikle ilgili konuşan Elneny, "Ben suçlu falan değilim. Herkes sahada görevini yapıyor. Birbirimizi elbette uyarabiliriz ama kimsenin kimseyi kırma hakkı yok. Takımın patronu Abdullah Avcı'dır" dedi.

CANER ERKİN: ART NİYET YOK

Caner, "Elneny'yi pozisyondan dolayı uyardım. Takım içinde her türlü tartışmayı yaşayabiliriz. Birbirimize saygılıyız" dedi. Olaydan sonra iki oyuncunun bir araya gelmediği öğrenilirken, kulübün dün paylaştığı idman fotoğraflarında da ne Caner ne de Elneny vardı.

(Fanatik)

Kaynak: Hürriyet


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: Caner ve Elneny'den kavga açıklaması: Birbirimize saygılıyız
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