Caner Erkin, Rıdvan Dilmen'i geçerek milli takımda en çok asist yapan 7. oyuncu oldu

Uzun bir aranın ardından Milli formaya Hırvatistan maçıyla dönen ve 1 asist yapan Caner Erkin, Rusya'yı da boş geçmedi. Tecrübeli oyuncu, toplamda 11. asistini yaparak milli takımda en çok gol pası veren tarihteki 7. isim oldu.

Bu sezon başında Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar harika bir performans göstermişti. Kanarya'da 8 maçta 3 asist yapan Caner'i, sol bekte sıkıntı çektiğimiz bir dönemde A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra yeniden aday kadroya çağırmıştı.

2 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

İlk olarak Hırvatistan'la 3-3 biten hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de boy gösterdi. Hırvatlara karşı 1 asistle oynayan tecrübeli oyuncu, Ruslara karşı da boş durmadı. Sol tarafta çok iyi bir performans gösteren 32 yaşındaki oyuncu, rakibin 1-0 öne geçmesi sonrasında Kenan Karaman'ın golünde pası veren isim oldu.

RIDVAN DİLMEN'İ GEÇTİ

26'da Kenan'a çok güzel bir orta yapan Caner, milli forma altında 11. gol pasını vererek Cemil Turan ve Rıdvan Dilmen'i geçti, en çok asist yapan 7. oyuncu oldu. Yıldız oyuncu, Cenk'in çıkmasının ardından kaptan olan Hakan Çalhanoğlu'nun da son anlarda kenara gelmesiyle birlikte kaptanlık pazubandını takarak 90 dakikayı tamamladı.

(Fanatik)