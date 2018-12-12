Caner Erkin ile Şükran Ovalı Çiftinin Yeni Doğan Bebeği Hastaneye Kaldırıldı
Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin yeni doğan bebeği Mihran Ela'nın, kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı, tedavisinin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta top koşturan Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin geçen aylarda doğan bebekleri Mihran Ela'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin yeni doğan bebeği Mihran Ela'nın kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı tedavisinin yapıldığı ve sağlık durumunun şimdi iyi olduğu öğrenildi.
"HİSLERİMİN TARİFİ YOK"
Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı'nın kız bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Çift bebeklerinin adını Mihran Ela koymuştu. Caner Erkin, doğum sonrası çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Caner Erkin paylaşımının altına şu notu düşmüştü: "Hislerimin tarifi yok, kelimeler yetmiyor, dua ediyorum sadece. Sağlıklı, vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için. Canım kızım bayramların en güzelisin. Bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız. İsteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim, Allah seni ve tüm çocukları korusun. Ne bir eksik ne bir fazla, CANIMSIN SEN. Mihran Ela... Sizi çok seviyorum aşklarım.Herkese İyi Bayramlar dilerim. "
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milyonlarca suriyeliler defolup gitsinler hemen bana kızmayın kavgam kitabını okuyun o zaman anlarsınız.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Günahını almak istemem ama haberi ilk okuduğumda aklıma canerin eski eşinin büyü yaptirmasindan şüphe ettim o kadını hiç Tekin bulmuyorumCevap Yaz 4 Yayından KaldırRTRTK: ne alaka şimdi çocukla dingil sdende2 Yayından Kaldır
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ALLAHTAN ŞİFA DİLİYORUM YAVRUMUZA. VATANA MİLLETE HAYIRLI EVLAT OLUR İNŞALLAH. SAYGILAR. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Rabbim şifa versin inşallah...çok geçmiş olsunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır