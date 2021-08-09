Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak
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Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak

Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi böylece Gökhan Gönül'ün ardından sarı-lacivertli kulüpten ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, sarı-lacivertli kulüple tüm bağları kopardı. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi Çaykur Rizespor oldu.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN SONRA CANER DE ÇAYKUR RİZESPOR FORMASI GİYECEK

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yle yolları ayıran Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmasının ardından bir sarı-lacivertli futbolcuyu daha renklerine bağladı. Karadeniz ekibi, Caner Erkin'le 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak - Haberler Spor
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