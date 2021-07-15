Caner Erkin bildiğiniz gibi! Takım arkadaşlarına etmediği küfür kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caner Erkin bildiğiniz gibi! Takım arkadaşlarına etmediği küfür kalmadı

Caner Erkin bildiğiniz gibi! Takım arkadaşlarına etmediği küfür kalmadı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Topuk Yaylası'ndaki kampa damga vurdu. Oynadığı futbol kadar magazinsel açıdan da çok fazla konuşulan Caner, antrenmanları canlı olarak veren kulüp kanalına zor anlar yaşattı. Caner'in İrfan Can ve Berke Özer'e sinkaflı küfürler etmesi sonrası yayında derin bir sessizlik oluştu.

Caner Erkin sezonu resmen açtı. Oynadığı takımlarda antrenmanlarda ve maçlarda arkadaşlarıyla, çoğu zaman rakiple gerilimler yaşayan Caner Erkin, Topuk Yaylası'ndaki kampta da aynı tavrını sergiledi. Ancak bu kez tecrübeli futbolcu 'ağabey' rolünde olduğu için yaşça küçük arkadaşları onun bunu bilinçli yapmadığının farkında.

Caner Erkin bildiğiniz gibi! Antrenmanda arkadaşlarına ettiği küfürler kulüp televizyonunu zora soktu

"OĞLUM BERKE"

İrfan Can Kahveci'ye, "Has...... lan! Has...... lan!" diye küfreden Caner, Berke'ye ise daha sert şekilde yüklendi. Caner antrenmanda Berke'ye, "Oğlum ne yapıyorsun Berke! Lan S...... belanı ha!" şeklinde küfürler yöneltti. Bu anlardan sonra yayında derin bir sessizlik oluştu.

Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
Sağ beke transfer yapamayan ve Gökhan'la yolları ayıran Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a sarıldı
Sağ beke transfer yapamayan ve Gökhan'la yolları ayıran Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a sarıldı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Kadir Doğulu Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Caner Erkin bildiğiniz gibi! Takım arkadaşlarına etmediği küfür kalmadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:23:16. #1.14#

title