Caner Erkin bildiğiniz gibi! Takım arkadaşlarına etmediği küfür kalmadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Topuk Yaylası'ndaki kampa damga vurdu. Oynadığı futbol kadar magazinsel açıdan da çok fazla konuşulan Caner, antrenmanları canlı olarak veren kulüp kanalına zor anlar yaşattı. Caner'in İrfan Can ve Berke Özer'e sinkaflı küfürler etmesi sonrası yayında derin bir sessizlik oluştu.

Caner Erkin sezonu resmen açtı. Oynadığı takımlarda antrenmanlarda ve maçlarda arkadaşlarıyla, çoğu zaman rakiple gerilimler yaşayan Caner Erkin, Topuk Yaylası'ndaki kampta da aynı tavrını sergiledi. Ancak bu kez tecrübeli futbolcu 'ağabey' rolünde olduğu için yaşça küçük arkadaşları onun bunu bilinçli yapmadığının farkında.

"OĞLUM BERKE"

İrfan Can Kahveci'ye, "Has...... lan! Has...... lan!" diye küfreden Caner, Berke'ye ise daha sert şekilde yüklendi. Caner antrenmanda Berke'ye, "Oğlum ne yapıyorsun Berke! Lan S...... belanı ha!" şeklinde küfürler yöneltti. Bu anlardan sonra yayında derin bir sessizlik oluştu.