Çanakkale'deki barajlarda doluluk oranları arttı

Çanakkale'de barajlardaki doluluk oranında geçen yıla göre artış yaşandı.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kent merkezinin içme ve kullanma suyu ile tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda 2018 yılında yüzde 88,37 olan doluluk yüzde 89,3'e ulaştı.

Ayvacık Barajı'nda doluluk yüzde 71,29'den yüzde 80,11'e, Biga Bakacak Barajı'nda yüzde 33,34'ten yüzde 80,34'e, Lapseki Bayramdere Barajı'nda yüzde 91,09'den yüzde 99,5'e, Bayramiç Barajı'nda yüzde 75,61'den yüzde 79,29'a, Gökçeada Zeytinliköy Barajı'nda yüzde 72,67'den yüzde 77,31'e çıktı.

Biga Taşoluk Barajı'ndaki doluluk yüzde 53,50'den yüzde 74,21'e, Gelibolu'daki Tayfur Barajı'nda yüzde 90,42'den yüzde 92,09'a yükseldi.

Umurbey Barajı'nda ise 2018 yılında yüzde 89,66 olan doluluk bu sene yüzde 83,10 olarak ölçüldü.

İl genelindeki barajlarda ortalama doluluğun geçen seneye göre yüzde 63,76'dan yüzde 81,03'e çıkması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kaynak: AA