Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
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Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde örtü altında yetiştirilen çileğin ilk hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde örtü altında yetiştirilen çileğin ilk hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyünde 7 yıl önce sera altında çilek yetiştiriciliği yapan Ali Demirel (51), ürünlerinin 12 ile 15 lira arasında alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. 15 dönüm tarlada 10 dönüm açık, 5 dönümde örtü altında kapalı çilek ürettiğini belirten Demirel, "Örtü altında çilek hasadına bugün başladık. Çileklerimizi pazarlarımız kapalı olduğu için manav ve marketlere veriyoruz. Toptan 12 lira, perakende fiyatını ise 15 liradan veriyoruz. İlerisini bilemeyiz ama satışlardan şuan için memnunuz.

Sera altında yetiştirilen çileklerin hasat edilmesinin ardından Çanakkale merkez ve ilçelerindeki market ve manavlara toptan kilosunu 12 TL'ye perakende olarak da 15 TL'ye sattıklarını söyleyen Çilek Üreticisi Ali Demirel, " Yenice ilçesinde 6 bin dekar alanda üretimi yapılan Yenice Çileğinin örtü altında yetiştirilenlerin hasat süresi 7 aydır. Tarlada yetiştirilen çileğin hasat süresinde 5 aydır. Tarlada yetiştirilen çileğin hasatı Haziran ayı başında başlar. Yenicemizde yıllık 30 bin ton çilek üretilerek iç pazarda tüketime sunuluyor. Kazdağları'nın bol oksijenli havası, temiz doğal suları ile Agonya Ovası'nda yetiştirilen Yenice çileği aroması, tadı ve lezzeti ile tüketiciler tarafından tercih edilen bir ürünümüz" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale'de ilk çilek hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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