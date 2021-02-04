Can Yaman, İtalyan sevgilisiyle yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi

Bir süredir İtalyan spor spikeri ile birlikte olan oyuncu Can Yaman, ilişkisini ilk kez belgeledi. Yaman'ın, sosyal medyada, 'Tehlikeli Çift' notuyla paylaştığı fotoğrafı, 2 saat içinde 500 binden fazla yorum aldı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan oyuncu Can Yaman, gün geçmiyor ki ilişkisi ile gündeme gelmesin. Hem İtalyan hem Türk basınının dilinden düşmeyen ikili, aşklarını belgeledikleri fotoğrafla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

"TEHLİKELİ ÇİFT"

Can Yaman, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden ilk kez İtalyan sevgilisi ile olan fotoğrafını paylaştı. Yaman'ın "Tehlikeli Çift" notuyla sevgilisini etiketleyerek paylaştığı fotoğrafta, ikilin bir atış poligonunda olduğu görüldü. Fotoğrafını yorum yapma özelliğine kapatan oyuncu, 2 saat içinde 500 binden fazla beğeni aldı.

TANITIM İÇİN BİRLİKTELER İDDİASI

Yönetmen Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın sevgilisi hakkında geçtiğimiz günlerde bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Diletta Leotta'ın tanıtım amaçlı oyuncuyla birlikte olduğu ve İtalyan spikerin Türkiye'de bir Osmanlı dizisinde rol alacağı öne sürüldü.