Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi - Haberler Spor
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Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi

Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Can Yaman, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki başarısının ardından teknik direktör Fatih Terim'den övgüyle bahsetti. İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, "İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum." dedi.

Hayranlarının karşısına "Viola come il mare" adlı polisiye dizi ile çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Can Yaman, Galatasaray'ın Lazio'yla berabere kalarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasının ardından Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'DA POPÜLER OLAN İKİ TÜRK VAR"

Can Yaman, İtalya'da kendisi kadar sevilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için "Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum." ifadelerini kullandı.

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