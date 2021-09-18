Can Arat: "Zafer hoca oyucularını almak için gitti diye kırmızı kart gördü"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Can Arat, maç sonunda oyuncularını hakem Bülent Birincioğlu'nun yanından almak için giden Teknik Direktör Zafer Turan'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Hocamız maç bittikten sonra ayırmak için oraya gidiyor, 'Bu bizim emeğimiz' dediği için kırmızı kartla cezalandırıyor. Bülent hocam siz neden kırmızı kart verdiniz dedik, 'Benim yanıma gelmesi bir şey söylemeden kırmızı kart' dedi. Bülent hocanın dediğini takip edeceğiz. Oyuncularını almaya gelen hocaya sonraki maçlarda kırmızı kart çıkartacak mı göreceğiz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor evinde BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Can Arat, oyuncularını mücadelerinden dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, "Oyunun hakimi bizdik. Dibba'nın ikinci olan pozisyonda hastanelik mi olması gerekiyor kırmızı kart çıksın diye. Sarı kartla ödüllendiriliyor mu? Hocamız maç bittikten sonra ayırmak için oraya gidiyor, 'Bu bizim emeğimiz' dediği için kırmızı kartla cezalandırıyor. Bülent hocam siz neden kırmızı kart verdiniz dedik, 'Benim yanıma gelmesi bir şey söylemeden kırmızı kart' dedi. Bülent hocanın dediğini takip edeceğiz. Oyuncularını almaya gelen hocaya sonraki maçlarda kırmızı kart çıkartacak mı göreceğiz. Sadece oraya gittiği için hocamız orada kart gördü. Orta hakeme bunu dediği için kırmızı kart gördü. Ben bile korkuyorum, bana kırmızı kart gösterebilir diye. Maç oynanırken rakip takımı kulübesinden bir kişi dördüncü hakemin yanına gidiyor, penaltı pozisyonu var diye ve dördüncü hakeme telefonuyla pozisyonu gösteriyor. Bizim hakemlerimiz buna izin mi veriyor. Ben bunu anlamıyorum. Şu an kaybettiğimiz 1 puan var belki golde atabilirdik. Emeğimizin çalındığını düşünüyoruz. Aslan gibi buradayız aslan gibi de devam edeceğiz kimse korkmasın, kimse sevinmesin. Penaltı kararına herkes açıp bakabilir, asla penaltı değil. Biz burada yıllarca futbolun içinde bulunmuş insanlarız. Orada bir emek var, penaltı olmadığını düşünüyoruz. Penaltıysa da bazen çalınacak olanlar çalınmıyor, insiyatif mi kullanılıyor. İki pozisyonda penaltı değil. Onlar penaltıysa Dibba için hastaneden ambulans çağıralım" dedi. - İSTANBUL

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