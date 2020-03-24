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Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Fenerbahçe, Can Arat, Spor

Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından spor dünyası tecrübeli teknik adam için destek mesajları yayınladı. Fenerbahçe'de yıllarca forma giyen Can Arat'ın mesajı ise oldukça duygusaldı.

24.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:24
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, "Merak etmeyin. Emin ellerdeyim" ifadesini kullandı.

"ALLAH BENDEN ALSIN, SANA VERSİN"

Bu mesajın ardından renk gözetmeksizin tüm spor dünyası birlik oldu ve tecrübeli teknik adama destek mesajlarını yolladılar. Bu isimlerden biri de yıllarca Fenerbahçe forması giymiş Can Arat oldu.

Can Arat'ın mesajı şöyle;

Fenerbahçe'den yetişmeme rağmen, renk farkı gözetmeksizin beni A Milli Takıma kazandırdın hocam. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator.

Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin

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Eski Fenerbahceli Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin

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