Çalışan gençlere spor molası

Gaziantep'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çalışan gençlere yönelik "Çalışıyorum ama ben de gencim" projesi başlattı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında, yaz tatillerini çalışarak geçiren gençler için spor etkinlikleri yapılıyor.

Proje kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler, çalışan gençleri iş yerlerinde ziyaret ederek, çeşitli spor aktiviteleri düzenliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gazikent Gençlik Merkezi Müdürü Ali Gül, çalışan gençleri de etkinliklerden faydalandırmak ve motivasyonlarını artırma amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirtti.

Gençlerin her zaman gençlik merkezini ziyaret etme şansı olmadığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bazı esnafımızı ziyaret ederek projemizi anlattık. Sağ olsun sanayi esnafımız bizleri kırmadı. İşlerinin biraz daha müsait olduğu zamanlarda liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz, çalışan gençlerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek birçok etkinlik gerçekleştiriyorlar, bazen ise gençlerimizi taşıma yoluyla merkezimize getiriyoruz. Ok atmadan darta, futboldan voleybola kadar birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Projemiz, Gençlik ve Spor Bakanımızın başlattığı 2019 Gönüllülük Yılı vesilesiyle daha da anlam kazandı."

Kaynak: AA