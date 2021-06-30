Çaldıran spor kompleksine kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaldıran spor kompleksine kavuşuyor

Çaldıran spor kompleksine kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile ilçede yapılacak çok amaçlı kapalı spor salonu alanda incelemelerde bulundu.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile ilçede yapılacak çok amaçlı kapalı spor salonu alanda incelemelerde bulundu.

İhalesi tamamlanan spor kompleksinin dört ay içinde tamamlanması bekleniyor. İlçenin girişinde bulunan eski mal meydanı mevkiinde yapılacak spor kompleksi alanında incelemelerde bulunulan Başkan Ensari, çok amaçlı spor salonunda voleybol, basket ve hentbol gibi birçok sportif faaliyetlerin yürütüleceğini belirtti. Hedeflerinin ilçeye kalıcı projeler kazandırarak gençlerin önünü açmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemize çok amaçlı bir spor salonu yapmayı planlıyoruz. İlçenin girişinde bulunan eski mal meydanı mevkiinde 3 bin metrekare alanda inşa edilecek olan çok amaçlı spor salonumuz için incelemelerde bulunduk. İhalesi yapılan spor kompleksimizin yapımına başlanarak 4 aylık gibi kısa bir zaman diliminde tamamlayarak sporseverlerin hizmetine sunacağız. Yapılmasını planladığımız çok amaçlı spor salonunda voleybol, basket ve hentbol gibi birçok branşta sportif faaliyetlerin yanı sıra fuar alanı olarak da kullanılabilecek. Sporsever gençlerimizin burada hoşça vakit geçirmelerine katkı sunarak, özellikle kış mevsiminde daha rahat ortamda çalışmalarını yürütebileceklerdir" dedi. - VAN

Çaldıran spor kompleksine kavuşuyor
Çaldıran spor kompleksine kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Nihat Özdemir Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaldıran spor kompleksine kavuşuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:22:59. #1.14#

title