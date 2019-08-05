Cahill, Crystal Palace'ta
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Chelsea'den ayrılan savunma oyuncusu Gary Cahill'i transfer etti.
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Chelsea'den ayrılan savunma oyuncusu Gary Cahill'i transfer etti.
Crystal Palace Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz stoper Cahill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Chelsea'de 7 yıl görev yapan 33 yaşındaki Cahill, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Cahill, forma şansı bulmakta zorlandığı geçen sezon Chelsea ile 8 maça çıktı.
Kaynak: AA
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