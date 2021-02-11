Çağlar ve Cengiz'li Leicester City, son dakika golüyle kupada tur atladı
Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda konuk ettiği Brighton & Hove Albion'ı son dakika golüyle 1-0 mağlup edip adını bir üst tura yazdırdı. milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi.
İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında Leicester City ile Brighton & Hove Albion tur mücadelesi verdi. Leicester'ın evi olan King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi lacivert beyazlılar tek golle kazandı.
Leicester'a galibiyeti getiren gol 90. dakikada Kelechi Iheanacho'dan geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder, 90 dakika oyunda kaldı.
Bu sonuçla Leicester City, kupada adını bir üst tura yazdırdı.