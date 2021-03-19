Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor
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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor

19.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:50

İngiltere Premier Lig'de milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, bir başka milli yıldızımız Feyenoord'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor. Milli futbolcu, Feyenoord'un mali açıdan yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kendisine gelen teklifleri değerlendirebileceğini söyledi.

Milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, bir başka milli oyuncumuzun peşinde. Leicester, ara transfer döneminde de temaslarda bulunduğu Feyenoord forması giyen milli yıldızımız Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Sport Witness ve La Razon'un haberine göre Leicester, oyuncuyu bir süredir isteyen bir başka ekip Arsenal ile birlikte temaslarını sürdürüyor. Oyuncuyla İngiltere Premier Lig'den Leeds United ve İspanya La Liga'dan Sevilla'nın da ilgilendiği belirtilmekte.

"TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

Feyenoord, milli oyuncumuz ile sözleşme uzatmış olsa da takımın ekonomik şartlarındaki değişim nedeniyle transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin de açıklama yapan Orkun Kökçü, "2025'e kadar sözleşmem var fakat durum değişti. Kulübün maddi durumu netti ama şimdi bunun iyi olmadığı açık. Bu yüzden kulüp ve benim için iyi bir teklif gelirse kulübün bu işten iyi bir miktar elde edebilirse tekliflerin değerlendirileceğini düşünüyorum" demişti.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor
Haber Yorumları (1)
-: MİLLİ YILDIZ NE YA. HANGİ MAÇTA YILDIZLAŞMIŞ Kİ MİLLİ YILDIZ DİYORSUNUZ.
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