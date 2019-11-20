Çağlar Şahin Akbaba: Kendimi oyunun içinde hissediyorum

20.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:13

Keçiörengücü maça hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da kaleci Çağlar Şahin Akbaba, "Çalışmalarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Milil ara bize iyi geldi diye düşünüyorum. Hocamız rakibin analizini yaptı. Bizi bu yönde çalıştırıyor. Toparlanmamız için maçtan güzel bir oyunla 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.