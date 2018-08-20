Çağımızın Görsel Öykücüsü 90 Yaşında

Doğuş Grubu'nun çağımızın görsel hikayecisi Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi, ustanın 90. doğum günü olan 16 Ağustos'ta kendisinin de katılımıyla bomontiada İstanbul'da açıldı.

Çağımızın Görsel Öykücüsü 90 Yaşında

Doğuş Grubu'nun çağımızın görsel hikayecisi Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi, ustanın 90. doğum günü olan 16 Ağustos'ta kendisinin de katılımıyla bomontiada İstanbul'da açıldı.

Kaynak: Dunya.com

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