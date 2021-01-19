Cadiz - Levante İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
19.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:23
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni haftanın bazı maçları bugün oynanıyor. Peki Cadiz - Levante maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Maç nerede oynanıyor? Hangi kanalda olacak? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Cadiz - Levante maçıdır. Peki Cadiz - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CADİZ - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cadiz - Levante maçı 19 Ocak Salı günü bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.
CADİZ - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Cadiz - Levante maçını Spor Smart, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
CADİZ - LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ramón de Carranza Stadyumu, Cadiz'da oynanacak.