Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
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Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor

26.11.2020 13:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:38

Hayvancılıkla uğraşanlar için müjdeyi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 641,6 milyon liralık buzağı destek ödemelerinin yarın 18.00'den sonra başlayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı bir açıklama yaparak buzağı destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, yetiştiricilere, buzağı desteği kapsamında toplam 641,6 milyon liranın yarın ödenmeye başlanacağını bildirdi.

PARALAR YARIN 18.00'DEN SONRA HESAPLARDA

Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında, 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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