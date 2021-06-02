Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF), eylülde yapılması planlanan kota yarışmalarında figür ve short track (kısa kulvar) branşlarında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi almayı hedefliyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF), eylülde yapılması planlanan kota yarışmalarında figür ve short track (kısa kulvar) branşlarında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi almayı hedefliyor.

Short trackta Türkiye şampiyonasıyla sezonu tamamlayan, figür branşında da haziranın ikinci haftası Ümitler Bursa Kupası ile 2020-2021 sezonunu tamamlayacak patenciler, yeni sezona federasyonun ağustosa kadar programladığı kamp dönemiyle hazırlanacak.

AA muhabirine sezonu değerlendiren TBPF Başkanı Gökhan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen faaliyet programlarında yer alan tüm yarışmaları tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Figür branşında Ümitler Bursa Kupası ile sezonun tamamlanacağını bildiren Özdemir, kısa aranın ardından yeni sezon hazırlıklarını başlatacaklarını kaydetti.

Geride kalan sezonda short trackta yalnızca dünya ve Avrupa şampiyonasına katılma şansı bulabildiklerini, uluslararası diğer yarışmaların Uluslararası Paten Birliğince (ISU) salgın nedeniyle iptal edildiğini aktaran Özdemir, bu nedenle milli sporcuları çok fazla yarışmaya gönderemediklerini dile getirdi.

Özdemir, figür branşında da bazı yarışmaların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası dört şampiyonaya katılan sporcularımız, ülkemizi temsil etti. Ayrıca, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ettik. Bu da bizim için bu yıl, bu zor şartlarda başardığımız önemli bir konudur. Başarılı sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Sporcularımız, ailelerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ciddi fedakarlıklarla zor koşullarda, yine bu yıl en iyi şekilde faaliyetlere katıldılar. Pandemiye rağmen geçen yıllara oranla sporcu sayımız her geçen gün artmakta, bu da bizi memnun etmekte."

"Olimpiyat kotası almak istiyoruz"

Kovid-19 nedeniyle yarışmaların planlamalarında değişiklikler olabildiğine dikkati çeken Özdemir, "Eğer haziran ve temmuzda açılımlar başlarsa hem short track hem figürde çocuklarımızı maksimum sayıda toplayıp yaz kamplarında birliktelik sağlayacağız. Sezon öncesi 15 Ağustos'a kadar bu tür faaliyetlerle çocuklarımızı spordan uzak tutmadan organizasyonlara imza atacağız. İnşallah kamplarla çocuklarımızı yeni sezona hazırlayacağız." dedi.

Gökhan Özdemir, figürde, uzun zamandır Avrupa kotası aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Hedef, dünya şampiyonasına kota almaktı. Erkeklerde bunu başardık. Kış olimpiyatı kotası için de Başar Oktar dünya şampiyonasında yarıştı. Bir de eylül sonunda Nebelhorn Trophy'de olimpiyat için kota mücadelemiz olacak. Bunun için senior figür sporcularımızı hazırlıyoruz. Nebelhorn Trophy'de olimpiyat kotası almak adına temsil edecek ve inşallah bunu başararak olimpiyatlara figürde katılma şansı bulacağız. Ayrıca, short trackta da eylülde başlayan kota eleme yarışmaları var. Bunun için short track olimpik kadromuzu hazırlıyoruz, bu çalışmalarımız devam ediyor. Sporcularımızın kota almaları için federasyon olarak her türlü desteği yapıp inşallah olimpiyat şansını hem figürde hem short trackta kazanmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu