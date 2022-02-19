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Büyükşehirden 2 bin üreticiye gübre desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Büyükşehirden 2 bin üreticiye gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meyve bahçelerinde ve serada kullanılmak üzere 2 bin üreticiye yüzde 50 hibeli bin ton kompoze gübre dağıtımına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meyve bahçelerinde ve serada kullanılmak üzere 2 bin üreticiye yüzde 50 hibeli bin ton kompoze gübre dağıtımına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla üreticilere ellerini uzatmaya devam ediyor. Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında meyve bahçeleri, sera ve açıkta üretimde kullanılmak üzere 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli bin ton kompoze gübre desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önem verdiği kırsal kalkınma hamleleriyle, tarımda kesintisiz üretim yapılması amaçlanıyor. Tarımsal destekler çiftçilerin yüzünü güldürürken özellikle pandemi döneminde üreticilere can suyu oluyor.

Büyükşehir belediyesince, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin cevizin yanı sıra armut, asma, ayva, elma, erik, indir, kestane, kiraz, kivi, mandalina, nar, şeftali, Trabzon hurması, vişne ve zeytin gibi farklı meyve türlerinden 20 bin fidan desteği verildi. Çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla da meyve bahçesi yapım malzemesi desteği sağlandı. Ayrıca 3 bin çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği verildi. - KOCAELİ

Büyükşehirden 2 bin üreticiye gübre desteği

Büyükşehirden 2 bin üreticiye gübre desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Haberler

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