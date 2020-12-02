Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı

02.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:16
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in fotoğrafı paylaşılarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 Kasım'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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