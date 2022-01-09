Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Oğuz Terzi, Kemal MaviBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir (Dk. 46 Gökhan Kardeş) (Dk. 50 Gökhan Alsan), Mustafa Yumlu, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek, Süleyman Koç (Dk. 32 Rosheuvel), Alican Özfesli (K.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Oğuz Terzi, Kemal Mavi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir (Dk. 46 Gökhan Kardeş) (Dk. 50 Gökhan Alsan), Mustafa Yumlu, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek, Süleyman Koç (Dk. 32 Rosheuvel), Alican Özfesli (K. 72 Oltan Karakullukçu), Emircan Altıntaş, Olanare,

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Ömer Şahbaş (Dk. 24 Kerem Paykoç), Emre Batuhan Adıgüzel, Gomes, Emre Özer (Dk. 38 Cem Çelik), Abdullah Aydın (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Emir Şenocak (Dk. 74 Ahmet Aslan), Enes Sağlık (Dk. 38 Ba), Ahmet Sağat

Goller: Dk. 29 Emircan Altıntaş (penaltı) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Ahmet Sağat (Nasadoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Gomes, Dk. 71 Cem Çelik, Dk. 90+4 Emre Batuhan Adıgüzel (Nasadoge Menemenspor), Dk. 88 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Nagadoge Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri

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