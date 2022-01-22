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Büyük şans! Malatya-Beşiktaş maçında facia kıl payı atlatıldı

Büyük şans! Malatya-Beşiktaş maçında facia kıl payı atlatıldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni-Malatya Beşiktaş karşılaşması oynanırkan stat çatısındaki buzlu kar kütlesi ev sahibi takımın kulübesinin üstüne düştü. O esnada ısınan futbolcunun olmamasıyla tehlike ucuz atlatıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı karşılaşmada büyük tehlike ucuz atlatıldı. Malatya kulübesine adeta buz kütlesi düştü.

SAKAT VEYA YARALI YOK

Karlar kulübenin üst tarafına geldi. Büyük panik yaşandı. O sırada ısınan bir futbolcu yoktu, facia kıl payı atlatıldı. Olayda sakatlanan veya yaralanan kimse bulunmuyor.

BERABERE BİTTİ

Beşiktaş maç genelinde üstün oynadığı karşılaşmadan 3 puan alamadı. Siyah-Beyazlılar 61'de Teixeira ile öne geçti. 84'te Adem Büyük penaltıdan skoru tayin etti.

Büyük şans! Malatya-Beşiktaş maçında facia kıl payı atlatıldı

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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

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