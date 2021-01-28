Büyük Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı hazırlık kampı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyük Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı hazırlık kampı başladı

28.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:58
Büyük Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı hazırlık kampı başladı

İSRAİL'İN Tel-Aviv kentinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakaları öncesi genişletilmiş judo milli takımları, hazırlık çalışmaları için kampa başladı.

İSRAİL'İN Tel-Aviv kentinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakaları öncesi genişletilmiş judo milli takımları, hazırlık çalışmaları için kampa başladı.

Olimpik kadın ve erkek genişletilmiş judo milli takımları, Edirne ve Antalya'da kampa alındı.

İsrail'in Tel-Aviv kentinde 18-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Grand Slam müsabakaları öncesi kampa başlayan milli judocular, çalışmalarını 15 Şubat'ta tamamlayacak.

Kadın milli takımının Edirne'de sürdüreceği antrenmanlara ayrıca Azerbaycan ve Bulgaristan'dan judocular katılacak. Erkek milli takım ise Antalya'da Tel-Aviv Grand Slam müsabakaları hazırlıklarını tamamlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Jason Statham Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyük Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı hazırlık kampı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:58:20. #1.15#
title