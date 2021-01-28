Büyük Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı hazırlık kampı başladı

İSRAİL'İN Tel-Aviv kentinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakaları öncesi genişletilmiş judo milli takımları, hazırlık çalışmaları için kampa başladı.

İSRAİL'İN Tel-Aviv kentinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakaları öncesi genişletilmiş judo milli takımları, hazırlık çalışmaları için kampa başladı.

Olimpik kadın ve erkek genişletilmiş judo milli takımları, Edirne ve Antalya'da kampa alındı.

İsrail'in Tel-Aviv kentinde 18-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Grand Slam müsabakaları öncesi kampa başlayan milli judocular, çalışmalarını 15 Şubat'ta tamamlayacak.

Kadın milli takımının Edirne'de sürdüreceği antrenmanlara ayrıca Azerbaycan ve Bulgaristan'dan judocular katılacak. Erkek milli takım ise Antalya'da Tel-Aviv Grand Slam müsabakaları hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ