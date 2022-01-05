Büyük beklentiyle yeni sözleşme imzalamıştı! Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor

Aslan'da gözden çıkarılan Christian Luyindama'nın yeni adresi belli oluyor. Sarı-kırmızılı takımla sezon başında 2024'e kadar sözleşme imzalayan tecrübeli savunmacı, Belçika ekibi Antwerp'le anlaşmak üzere.

OPSİYONLU GİDİYOR

28 yaşındaki savunmacı, satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Büyük beklentiyle gelen Luyindama, milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

SAMATTA VE FREY'İN YANINA

Bu sezon Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Grubu'nda da yer alan Antwerp'in kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. Fenerbahçe'de oynayan Samatta ve Frey, Belçika ekibinde görev yapıyor.

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