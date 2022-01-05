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Büyük beklentiyle yeni sözleşme imzalamıştı! Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni sözleşme imzaladığı Christian Luyindama, takımdan ayrılmak üzere. Demokratik Kongolu oyuncu, Samatta'nın da oynadığı Belçika temsilcisi Antwerp'le görüşmelerde sona geldi.

Aslan'da gözden çıkarılan Christian Luyindama'nın yeni adresi belli oluyor. Sarı-kırmızılı takımla sezon başında 2024'e kadar sözleşme imzalayan tecrübeli savunmacı, Belçika ekibi Antwerp'le anlaşmak üzere.

Büyük beklentiyle yeni sözleşme imzalamıştı! Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor

OPSİYONLU GİDİYOR

28 yaşındaki savunmacı, satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Büyük beklentiyle gelen Luyindama, milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Büyük beklentiyle yeni sözleşme imzalamıştı! Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor

SAMATTA VE FREY'İN YANINA

Bu sezon Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Grubu'nda da yer alan Antwerp'in kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. Fenerbahçe'de oynayan Samatta ve Frey, Belçika ekibinde görev yapıyor.

Sergen Dağ
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