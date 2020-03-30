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Fatih Terim, Koronavirüs, Buse Terim, Spor

Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı

Koronavirüs tedavisine evde devam edileceği açıklanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

30.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:38
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı

Koronavirüs tedavisi gören ve hastaneden taburcu edildiği duyurulan Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu süreçte iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

İşte Buse Terim'in yaptığı açıklama;

"Şükürler olsun babam taburcu oldu. En son postumda 'sen iyileştiğinde güneş açacak' yazmıştım, bugün taburcu oldu ve güneş açtı. Şimdi evde izole bir şekilde dinlenecek ve tedavisine evden devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen, dua eden, tanıdığım tanımadığım herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu hastalık ile mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa diliyorum. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personeline kuvvet diliyorum. Biliyorum ki bundan sonrasında benim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her anımın, elimdekilerin, ailemin, sağlığımızın kıymetini her gün bileceğim ve kendime hatırlatacağım. Siz de öyle yapın olur mu?"

Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı

Kaynak: İHA

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Teknik Direkör Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk açıklama: Taburcu oldu ve güneş açtı

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Haber Yorumları (2)
ÖÖÖÖJJJÖÖÖÖ: terim 23 nisanı erken kutlamak istiyor Galatasaray. . . . . .
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ÖÖÖJJÖÖÖ: galatasaray koltuğu hazırlayın tiyatro bitti. . .
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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