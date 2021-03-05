Bursasporlu futbolcular maaş göndermeli mesaj yayımladı
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Bursasporlu futbolcular maaş göndermeli mesaj yayımladı

05.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:09
Bursasporlu futbolcular maaş göndermeli mesaj yayımladı

Bursasporlu futbolcular Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz ve Ramazan Keskin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yönetime maaş göndermesi yaptı.

Bursasporlu futbolcular Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz ve Ramazan Keskin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yönetime maaş göndermesi yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular, Boluspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından ortak bir mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüpteki maaş ödemelerindeki sıkıntı ile ilgili olduğu düşünülen mesajda: "Peygamberimiz buyurdu: İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Başta Özer Hurmacı olmak üzere Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz ve Ramazan Keskin, aynı içeriği paylaştı. Futbolcuların bu mesajı uzun süredir maaş alamayan personel için attığı tahmin ediliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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