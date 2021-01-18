Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi
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Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi

18.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:20

Bursaspor formasıyla üstün bir performans sergileyen Ali Akman için Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. İngiliz devlerinin radarında olan 18 yaşındaki futbolcu için, kadrosunda 4 Türk oyuncu bulunduran Lille devreye girdi ve Bursaspor'a 1 milyon euro önerdi.

Bursaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Ali Akman için Lille resmen devreye girdi.

Bursaspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ali Akman'ı 1 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmak için masaya oturan Lille, Temmuz ayını beklemeden bu transfer sürecine nokta koymak istiyor.

KADRODAKİ 5. TÜRK OLABİLİR

Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille'in Bursaspor ile anlaşma sağlaması durumunda kadrosundaki 5. Türk Ali Akman olacak.

Lille'in yanı sıra Salzburg, Monaco, Chelsea ve Manchester City ile de görüşmelerini sürdüren Bursaspor, 18 yaşındaki Ali Akman ile sözleşme uzatma görüşmelerinden ise sonuç alamadı.

"ALİ TÜRKİYE'DE OYNAMAYACAK"

Bursaspor Başkan Kamat, "Ali Akman için yurttaşından bir kulüple görüşüyoruz. Ali Türkiye'den bir kulübe transfer olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"ALİ AKMAN AVRUPA'YI İSTİYOR"

Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman, "Ali Akman'ın ilk planı ve düşüncesi Avrupa'da futbol oynamak. Kendini daha çok geliştirmek istiyor. Ali Akman'ın da kendisine göre bir planlaması, hayalleri, amaçları var" diyerek genç futbolcunun yurt dışına transferinin sinyallerini vermişti.

Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi
Haber Yorumları (5)
ZAZAKİ: Dört büyükleri anlamak zor ile yaramaz emekli olmuş gereksiz oyunculara dünyaları verirler bizimkilere gelince boş yaparlar...
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VATANDAŞ: 1 milyona ciklet bile alamazlar 1 ne
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DEV GÖRMESEK: Ne devi siradan bir takım hatta fazla sıradan kaldı ki 1 milyon az degilmi 40 yaşındaki Falcaoya 10 milyon yuro verdik.
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