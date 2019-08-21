Bursaspor futbolcu fabrikası gibi! 7,6 milyon euroluk gelir

21.08.2019 11:24

Futbolda başarıdan uzak bir görüntü sergileyen Bursaspor, Umut Meraş ile birlikte son 5 sezonda 5'inci yerli oyuncusunu yurt dışına gönderdi. Bu dönem öncesindeki son 10 yılda ise yeşil beyazlılardan sadece bir oyuncu buradaki performansı sonrası yurt dışında forma giymişti.

DAHA ÖNCE 10 SEZONDA 1 OYUNCU GİTMİŞTİ

Bursaspor, sportif açıdan son yıllarda başarısız dönemler geçirmesine karşın özellikle yerli oyuncularını yurt dışına göndermeyi sürdürüyor. Son 5 sezonluk dönem baz alındığında yeşil beyazlı kulübün 5 yerli oyuncusu, yurt dışındaki ekipler tarafından transfer edildi. Bu sürecin öncesindeki 10 sezonluk dönemde ise Bursaspor'da forma giyen yerli oyunculardan sadece birinin yurt dışına transferi gerçekleşmişti.

SON 5 SENEDE 5 İSİM VE 7,6 MİLYON EUROLUK GELİR

Umut Meraş'ın Le Havre 'a imzasının ardından, Türk pasaportu bulunan Aziz Behich de dahil edildiğinde Bursaspor, son 5 yılda kadrosundaki 5'inci ismi yurt dışına gönderdi. Umut Meraş 1,3 milyon euroya Le Havre'a, Aziz Behich 1,5 milyon euroya PSV'ye, Enes Ünal 4,4 milyon euroya Manchester City'ye, Batuhan Altıntaş 400 bin euroya Hamburg'a transfer olurken, Sinan Bakış da bedelsiz olarak Admira Wacker'a gitmişti. Bu oyunculardan Bursaspor'un kasasına giren para ise 7,6 milyon euro oldu.

Bursaspor'un söz konusu dönem öncesindeki son 10 sezonunda ise yalnızca Sinan Kaloğlu, yeşil beyazlı takımda gösterdiği performans sonrası yurt dışında forma giydi. 2008/09 sezonunda Kaloğlu, Alman ekiplerden Bochum'a bedelsiz olarak gitmişti.

ENES ÜNAL, BURSASPOR ALT YAPISINDAN YETİŞİP YURT DIŞINA GİTTİ

Bu isimlerden Enes Ünal, aynı zamanda Bursaspor altyapısından yetişmesiyle ön plana çıkarken; kariyerine İspanya'da devam eden Milli oyuncu Real Valladolid'de forma giyiyor. Bursaspor'un altyapısından yetişen isimlerden Mehmet Zeki Çelik de, İstanbulspor'dan transfer olduğu Lille'de futbol yaşantısını sürdürüyor.

Yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen bir başka isim olan Ertuğrul Ersoy'un da yurt dışına transfer olacağı konuşuluyor.

Kaynak: DHA