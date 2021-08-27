Bursaspor'un yeni sezon formalarıyla ilgili açıklama
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Bursaspor'un yeni sezon formalarıyla ilgili açıklama

Bursaspor'un yeni sezon formalarıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ağır, yeni sezon formalarının yarından itibaren Bursastore'lardaki yerini alacağını duyurdu.

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ağır, yeni sezon formalarının yarından itibaren Bursastore'lardaki yerini alacağını duyurdu. Ağır, "Gecikmeden dolayı tedarikçi firma ve anlaşmış olduğumuz distribütör firma adına taraftarımızadan özür diliyoruz" dedi.

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ağır, kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz Haziran ayında göreve başladıktan sonra yoğun şekilde yeni sezon formalarını yetiştirmek için çaba sarfediyoruz. Bu süreç normal şekilde yürümüş olsaydı, geçen sezonun ortasında anlaşmaların yapılması gerekiyordu. Sezon başlamadan 1 ay önce de duyurular yapılması gerekiyordu. Biz marka bulmakta güçlük çektik. Büyük markalardan biri ile anlaştık. Tedarik anlamında da bizi sıkıntıya sokmayacaklarını söyledikler. Tedarikçi firmanın Danimarka, Hollanda ve Belçika'daki fabrikalarında yaşanan imalat problemleri ve gecikmelerden dolayı formalarımız iki hafta gecikti. Biz de bu süreçte online üzerinden talep oluşturduk. Bin 100 adet forma satışı gerçekleştirdik ve bunun binini taraftarımıza ulaştırdık. Bu hafta Cumartesi gününden itibaren, hem kamp, hem antrenman hem de dört çeşit formamıza taraftarımıza sunulacak. Biz gecikmeden dolayı tedarikçi firma ve anlaşmış olduğumuz distribütör firma adına taraftarımızadan özür diliyoruz. İyi bir marka ile yürüdüğümüzü düşünüyorum. Bundan sonraki anlaşmayı Şubat ayı gibi yaparak bir sonraki sezon bu tür problem yaşanmaması için uğraşacağız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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