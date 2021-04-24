Bursaspor'un konuğu İstanbulspor
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Bursaspor'un konuğu İstanbulspor

Bursaspor'un konuğu İstanbulspor
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Play-Off umutları sona eren Bursaspor, 32'nci hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off umutları sona eren Bursaspor, 32'nci hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Bursa temsilcisi haftaya 43 puan ile 10'uncu sırada girerken; Play-Off hattında yer alan İstanbul ekibi ise 57 puan ile 5'inci basamakta bulunuyor.

Son 4 maçının 3'ünden mağlubiyet ile ayrılan Bursaspor, düşüşe geçmiş durumda. Özellikle deplasman fobisi süren Bursa ekibi, son 6 maçında aldığı 5 mağlubiyet ile hedeflerinden uzaklaştı. Buna karşın sahasındaki iyi görüntüsünü sürdüren Bursa temsilcisi, evindeki son 4 maçının 3'ünü kazanmasını bildi. Yeşil beyazlılarda teknik heyetin, bu mücadelede kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.Son haftalarda yakaladığı ivme ile dikkati çeken İstanbulspor ise 3 maçlık galibiyet serisi ile Bursa'ya geliyor. Alınan olumsuz sonuçların ardından Fatih Tekke ile yollarını ayırarak, takımı teknik sorumlu Saffet Akbaş'a emanet eden İstanbul ekibi, yeni hocasıyla birlikte çıktığı 4 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Aynı zamanda son 3 maçında 8 gol kaydeden İstanbulspor, skorer bir görüntü çizdi.

İki ekibin bugüne kadar oynadığı 34 resmi karşılaşma ise dengeli bir rekabete sahne oldu. Bursaspor ile İstanbulspor, bu süreçte 11'er galibiyet aldı. Geride kalan 12 maçta ise taraflar, beraberliğe razı oldu. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelede de, ev sahibi 3-0 öne geçmesine karşın; son 20 dakika direnç gösteren Bursaspor, maçı 3-3'e getirmiş ve ekipler beraberlikle sahadan ayrılmışlardı. Bursa'da oynanan mücadelelerde de yine dengeli bir görüntü görüldü. Bursaspor'un ev sahipliğindeki 16 mücadelede yeşil beyazlılar, 6 kez sahadan galibiyet ile ayrıldı. İstanbulspor da 5 kez kazanırken, diğer 5 maçta da taraflar yenişemedi. Son olarak geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan lig maçında da taraflar, 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.


Bursaspor'un konuğu İstanbulspor
Bursaspor'un konuğu İstanbulspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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