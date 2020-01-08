Bursaspor'un Gençleri Vampir Köylü Oynadı

08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da, altyapıdan yetişen oyuncular Burak Kapacak, Ali Akman, Batuhan Kör ve İbrahim Turan'ın kendi aralarından oynadıkları Vampir Köylü oyuncu eğlenceli anlara sahne oldu.