Bursaspor'un Gençleri Vampir Köylü Oynadı
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da, altyapıdan yetişen oyuncular Burak Kapacak, Ali Akman, Batuhan Kör ve İbrahim Turan'ın kendi aralarından oynadıkları Vampir Köylü oyuncu eğlenceli anlara sahne oldu.
08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da, altyapıdan yetişen oyuncular Burak Kapacak, Ali Akman, Batuhan Kör ve İbrahim Turan'ın kendi aralarından oynadıkları Vampir Köylü oyuncu eğlenceli anlara sahne oldu.
Kaynak: Dugout
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