Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay, Amed'e kiralandı
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Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay, Amed'e kiralandı

Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay, Amed'e kiralandı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler'e kiralandı.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler'e kiralandı.

21 yaşındaki hücum oyuncusu Diyarbakır ekibiyle 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Bursaspor forması ile 27 maça çıkan Çağatay, 3 gol ve 3 asistle sezonu tamamladı. Genç oyuncunun yeşil beyazlı ekip ile 2024 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta

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Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay, Amed'e kiralandı - Haberler Spor
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