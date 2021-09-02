Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay, Amed'e kiralandı

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler'e kiralandı.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un genç yeteneği Çağatay Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler'e kiralandı.

21 yaşındaki hücum oyuncusu Diyarbakır ekibiyle 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Bursaspor forması ile 27 maça çıkan Çağatay, 3 gol ve 3 asistle sezonu tamamladı. Genç oyuncunun yeşil beyazlı ekip ile 2024 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta