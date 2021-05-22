Bursaspor'un 'genç' oluşumu rakamlara yansıdı
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Bursaspor'un 'genç' oluşumu rakamlara yansıdı

Bursaspor'un 'genç' oluşumu rakamlara yansıdı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Geçtiğimiz sezon altyapı oyuncularına yönelen Bursaspor'da, mevcut kadroda süre alan 32 isimden yalnızca 4'ünün A Takım ile 50 maç üzeri tecrübesinin bulunması dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon altyapı oyuncularına yönelen Bursaspor'da, mevcut kadroda süre alan 32 isimden yalnızca 4'ünün A Takım ile 50 maç üzeri tecrübesinin bulunması dikkat çekti. 17 oyuncu ise, A Takım ile 20 maçın altında forma giydi.

TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlamasıyla birçok oyuncusunu kaybeden Bursaspor, geçtiğimiz sezon da transfer engeli sebebiyle kadroya takviye gerçekleştiremedi. Teknik heyet ise çözümü, altyapıdan yetişen genç isimlerde ararken; yeşil beyazlı takım, bu yönelimle ligin en fazla genç ve altyapı oyuncusu oynatan kulübü oldu. Şu an mevcut kadroda yer alan oyunculardan 32 isim, lig ve kupa mücadelelerinde ter dökerken; takımın yeni oluşumu rakamlara da yansıdı.

Mevcut kadro bünyesinde her iki kulvarda da süre alan oyunculardan, yalnızca 4'ünün Bursaspor A Takımı ile birlikte 50 üzeri maça çıkması dikkat çekti. Henüz 21 yaşında olmasına karşın altyapıdan yetişen Burak Kapacak, 78 kez A Takım formasını terleterek, takımın bu noktada en deneyimli ismi oldu. 2017 yılı itibariyle Bursaspor'a transfer olan ancak sakatlıklar ile boğuşan Onur Atasayar da Bursaspor formasıyla 70 maçta mücadele etti. Kulübün altyapıdan yetişen fakat önceki dönemlerde farklı takımlarda kiralık olarak forma giymesinin ardından, geçtiğimiz sezon istikrar yakalayan 23 yaşındaki Emirhan Aydoğan ise Bursaspor A Takımı ile 61 maça çıktı. Takıma bir önceki sezon dahil olan ve geçtiğimiz sezon takımdaki asist kralı olan 30 yaşındaki Burak Altıparmak ise, Bursaspor ile toplamda 60 maçta forma giydi.

Dikkat çekici detaylardan biri de mevcut kadroda süre alan 32 isimden 17 oyuncunun, 20 maçın altında A Takım ile birlikte maça çıkması oldu. Özellikle bu durum, Bursaspor'un geçtiğimiz sezonki mücadelesinde yeni bir oluşuma girdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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