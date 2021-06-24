Bursaspor'un forma reklam gelirleri yükseldi
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Bursaspor'un forma reklam gelirleri yükseldi

Bursaspor'un forma reklam gelirleri yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, yeni başladıkları proje ile birlikte forma reklam gelirlerini geçtiğimiz sezona kıyasla yükseltti.

Bursaspor Kulübü, yeni başladıkları proje ile birlikte forma reklam gelirlerini geçtiğimiz sezona kıyasla yükseltti.

Bursaspor Kulübü'nde göreve gelmelerinin ardından, çeşitli ekonomik hamleler ile kulübün mali sorununu gidermeyi amaçlayan yönetim, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2021-22 sezonunda formaların reklam alanları (göğüs, sırt, kol ve şort) oynanacak her maçta ayrı ayrı satışa sunuldu. Öte yandan yeni sezonda Bursastore mağazalarında ise satışa sunulacak formaların sezonluk reklam alan ücretleri de kulüp tarafından paylaşıldı.

Bursaspor Kulübü 2'nci Başkanı Emin Adanur yaptığı açıklamada, geçen yıl şort sponsorluğundan elde edilen gelirin 325 bin TL olduğunu, şu ana kadar elde edilen gelirin ise 23 haftalık olmak üzere 805 bin TL'ye yükseldiğini duyurdu. Hedeflenen rakamın ise 1 milyon 260 bin TL olduğunu belirten Adanur, 36 hafta harici, Bursastore mağazalarında satışa sunulacak olan formalar için şort sponsorluk ücretinin ise 250 bin TL olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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