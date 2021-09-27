Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, 4-0 kaybedilen Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi - Haberler Spor
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Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, 4-0 kaybedilen Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski antrenörü ve futbolcusu İsmail Ertekin, 4-0 kaybedilen Ankaragücü karşılaşmasını izlediği esnada kalp krizi geçirdi. Bursaspor Kulübü, Ertekin'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 62 yaşındaki hoca yoğun bakımda.

Bursaspor'un eski hocası ve futbolcusu İsmail Ertekin, takımının 4-0 kaybettiği Ankaragücü karşılaşmasını izlerken kalp krizi geçirdi.

Bursaspor resmi hesaplarından yapılan duyuruda, "Bu akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir dönem kulübümüzde de görev yapan Teknik Direktör İsmail Ertekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, 4-0 kaybedilen Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi

YOĞUN BAKIMDA

62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi. Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin'e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, 4-0 kaybedilen Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi
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Haber: Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, 4-0 kaybedilen Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi - Haberler Spor
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