Bursaspor, transfer tahtası için Serdar Özkan'la anlaşma sağladı

Transfer tahtasını açabilmek için yoğun çaba sarf eden Bursaspor yönetimi, eski oyuncusu Serdar Özkan'la da anlaşmaya vardı.

Transfer tahtasını açabilmek için yoğun çaba sarf eden Bursaspor yönetimi, eski oyuncusu Serdar Özkan'la da anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer tahtasında sona gelindi. Yasağı kaldırabilmek için 44 dosyanın yüzde 90'ını açan yeşil-beyazlı yönetim, büyük sorunlar yaşadığı eski oyuncusu Serdar Özkan'la da anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü Başkan Danışmanı Beytullah Süat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce ciddi sıkıntılar yaşadığımız Serdar Özkan, tahta için gerekli kolaylığı sağlamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bursaspor Kulübü'nün birkaç gün içinde transfer tahtasını açması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı